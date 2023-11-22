В бархатном платье и рубиновой тиаре свекрови: королева Камилла на торжественном банкете

Королева Камилла дебютировала на государственном банкете в Букингемском дворце в тиаре и колье с рубинами, принадлежавшим королеве Елизавете II.

Король Чарльз III и королева Камилла принимают президента Южной Кореи Юн Сок Йоля во время государственного визита в Великобританию.

Королева Камилла и король Чарльз III на государственном банкете в Букингемском дворце с президентом Южной Кореи и его супругой / Фото: Associated Press

76-летняя королева Камилла надела для торжественного вечера красное бархатное платье от Fiona Clare, впервые на ней была тиара с бирманским рубином и ожерелье с крупными камнями, созданное более века назад принцем Альбертом для королевы Виктории тоже из королевской шкатулки. Серьги с рубинами из личной коллекции Камиллы.

Королева Елизавета II на государственном банкете в честь президента Николя Саркози в Виндзорском замке, 26 марта 2008 года / Фото: Getty Images

Очевидно, Камилла подобрала эти украшения не просто так, ведь красный цвет – один из национальных цветов Южной Кореи.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

По данным The Court Jeweler, тиара была изготовлена ​​ювелиром Garrard в 1973 году из бриллиантов и рубинов, которые королева Елизавета получила в качестве свадебных подарков. Рубины были доставлены жителями Бирмы, а алмазы — из разобранной Низама Хайдарабадской тиары.

Камилла уже носила много тиар своей покойной свекрови, но в этой дебютировала вчера вечером.

Королева Камилла и король Чарльз III на государственном банкете в Букингемском дворце / Фото: Associated Press

Королева сделала объемнее, чем обычно укладку, макияж глаз с черной влажной подводкой и губы снова подчеркнула карандашом, чтобы сделать их более пухлыми. На ее запястье сверкал бриллиантовый браслет.

На банкете привлекла внимание и принцесса Уэльская Кэтрин. Она надела платье с накидкой от Jenny Packham и тиару королевы-матери Елизаветы, которую никто не носил сто лет.

Принцесса Уэльская на государственном банкете в Букингемском дворце / Фото: Associated Press

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