В бархатном платье и с брошью с сапфирами: королева Камилла с детьми украсила елку в Кларенс-хаусе

Королева Камилла девятнадцатый год подряд пригласила больных детей украсить ее рождественскую елку в Кларенс-хаусе – резиденции, где они с королем Чарльзом проживают.

Ее Величество приглашает в особняк семьи, поддерживаемые организацией Helen & Douglas House и благотворительным фондом Roald Dahl's Marvellous Children's Charity, чтобы помочь украсить праздничное дерево.

Королева Камилла и ее гости в Кларенс-хаусе / Фото: Associated Press

Королева Камилла выглядела изысканно в миди-платье из синего бархата и темных замшевых сапогах, когда она приветствовала своих гостей. Образ королева дополнила двумя брошками – бабочкой с сапфирами и маленькой брошью-мухой, которую уже носила ранее.

Санта и королева Камилла / Фото: Associated Press

Перед тем, как семьи присоединились к королеве на обед, их порадовали выступлением оркестра.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

В этом году не было оленей, и королева пошутила: "В этом году у нас есть Санта, но нет оленей — их поместили на карантин".

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Еще будучи герцогиней Корнуольской в 2007 году, Камилла стала покровительницей Helen & Douglas House, и с тех пор детей из хосписа каждый год приглашают украсить ее рождественскую елку.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы показывали, как украсили Хайгроув-хаус – личное поместье короля Чарльза к Рождеству и Новому году.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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