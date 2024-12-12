В бархатном платье и с брошью с сапфирами: королева Камилла с детьми украсила елку в Кларенс-хаусе

Королева Камилла девятнадцатый год подряд пригласила больных детей украсить ее рождественскую елку в Кларенс-хаусе – резиденции, где они с королем Чарльзом проживают.
Ее Величество приглашает в особняк семьи, поддерживаемые организацией Helen & Douglas House и благотворительным фондом Roald Dahl's Marvellous Children's Charity, чтобы помочь украсить праздничное дерево.
Королева Камилла выглядела изысканно в миди-платье из синего бархата и темных замшевых сапогах, когда она приветствовала своих гостей. Образ королева дополнила двумя брошками – бабочкой с сапфирами и маленькой брошью-мухой, которую уже носила ранее.
Перед тем, как семьи присоединились к королеве на обед, их порадовали выступлением оркестра.
В этом году не было оленей, и королева пошутила: "В этом году у нас есть Санта, но нет оленей — их поместили на карантин".
Еще будучи герцогиней Корнуольской в 2007 году, Камилла стала покровительницей Helen & Douglas House, и с тех пор детей из хосписа каждый год приглашают украсить ее рождественскую елку.
Напомним, ранее мы показывали, как украсили Хайгроув-хаус – личное поместье короля Чарльза к Рождеству и Новому году.
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