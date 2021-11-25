В бархатном платье и с изумрудными украшениями: герцогиня Корнуольская на мероприятии в Лондоне

В бархатном платье и с изумрудными украшениями: герцогиня Корнуольская на мероприятии в Лондоне

Супруга принца Чарльза стала почетным гостем этого ужина.

В четверг, 24 ноября, в знаменитой лондонской достопримечательности - каменном здании Гилдхолл, состоялся ужин Rifles Awards Dinner, посвященный пехотному полку "Стрелки". Посетила мероприятие герцогиня Корнуольская Камилла, которая с 2020 года носит звание почетного главнокомандующего этого полка.

На мероприятии она появилась в элегантном вечернем наряде - длинном бархатном платье с рукавами. Украшали платье V-образное декольте и кожаные вставки на талии. Образ герцогиня дополнила роскошными ювелирными украшениями с изумрудами и бриллиантами: колье и серьгами.

Герцогиня Корнуольская Камилла / Getty Images

Также в руке у нее был клатч, декорированный камнями, а на платье была приколота особенна брошь в виде эмблемы пехотного полка британской армии, подаренная ей полком в день назначения.

Герцогиня Корнуольская Камилла / Getty Images

Во время мероприятия Камилла обратилась к гостям с речью.

Герцогиня Корнуольская Камилла / Getty Images

Ужин стал возможностью отметить достижения полка. К герцогине присоединились на ужине графиня Уэссекская, герцог и герцогиня Глостерские, герцог Кентский и принцесса Александра, которые все тоже являются королевскими полковниками стрелковых батальонов.

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