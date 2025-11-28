ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
79
Время на прочтение
1 мин

В бархатном платье и с колье на шее: красивая герцогиня Софи сходила на торжественное мероприятие

Герцогиня Эдинбургская Софи посетила торжественный ужин в Лондоне.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Герцогиня Эдинбургская Софи

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Невестка короля Чарльза присутствовала на мероприятии по случаю вручения наград RIFLES Awards, который проходит раз в два года в британской столице.

60-летняя Софи приехала на ужин в темно-синем бархатном платье с короткими рукавами и металлическим поясом, подчеркивающим талию. Она держала в руке клатч, расшитый камнями, а вечерний образ дополнила лаконичными серьгами с бриллиантами, драгоценным колье, серьгами в ушах и легким макияжем, а волосы собрала в низкую прическу.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

На этом же ужине появилась и королева Камилла. Как главнокомандующая стрелковым полком и полковник 4-го батальона рейнджерского полка, королева выступила на мероприятии с речью и выбрала для выхода в свет красное бархатное платье Fiona Clare и пальто своего мужа.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
79
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie