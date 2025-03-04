В бархатном платье и с сапфировой брошью: королева Максима в красивом образе появилась на церемонии на Кипре

Королева Максима и король Виллем-Александр прибыли с официальным визитом на Кипр.
Королевскую чету Нидерландов на Кипре встретил президент Никос Христодулидис и его супруга Филиппа Карсера. Они приветствовали королеву Максиму и короля Виллема-Александра по прибытии в президентский дворец в столице Кипа – Никосии.
Максима выбрала для этого выхода в свет синее бархатное платье с ассиметричным подолом и бриллиантовой брошью с сапфиром на талии. Ее идеальный образ дополняли туфли-лодочки на каблуках и клатч в тон, а также миниатюрная шляпа на голове. Максима дополнила свой образ серьгами-висюльками с камнями, волосы собрала в прическу и сделала выразительный макияж глаз.
Этот ее образ кардинально отличался от того, в котором королеву запечатлели репортеры в аэропорту.
Король Виллем-Александр надел темно-синий полосатый костюм, белую рубашку и темный галстук в крапинку. На Кипре королевская чета будет с визитом два дня.
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