В бархатном платье и с сапфировой брошью: королева Максима в красивом образе появилась на церемонии на Кипре

Королева Максима и король Виллем-Александр прибыли с официальным визитом на Кипр.

Королевскую чету Нидерландов на Кипре встретил президент Никос Христодулидис и его супруга Филиппа Карсера. Они приветствовали королеву Максиму и короля Виллема-Александра по прибытии в президентский дворец в столице Кипа – Никосии.

Королева Максима и король Виллем-Александр с президентской четой Кипра / Фото: Associated Press

Максима выбрала для этого выхода в свет синее бархатное платье с ассиметричным подолом и бриллиантовой брошью с сапфиром на талии. Ее идеальный образ дополняли туфли-лодочки на каблуках и клатч в тон, а также миниатюрная шляпа на голове. Максима дополнила свой образ серьгами-висюльками с камнями, волосы собрала в прическу и сделала выразительный макияж глаз.

Королева Максима и король Виллем-Александр с президентской четой Кипра / Фото: Associated Press

Этот ее образ кардинально отличался от того, в котором королеву запечатлели репортеры в аэропорту.

Королева Максима и король Виллем-Александр с президентской четой Кипра / Фото: Associated Press

Король Виллем-Александр надел темно-синий полосатый костюм, белую рубашку и темный галстук в крапинку. На Кипре королевская чета будет с визитом два дня.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

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