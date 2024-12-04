В бархатном платье и самой дорогой тиаре Елизаветы II: королева Камилла блистала на банкете во дворце

Король Чарльз III и королева Камилла организовали торжественный банкет в честь приезда эмира Катара в Британию. Мероприятие прошло вчера вечером в Букингемском дворце.

На вечернем банкете присутствовали король Чарльз, королева Камилла, принц Уильям, герцогиня Эдинбургская Софи, принцесса Анна и герцогиня Глостерская Биргитта.

Прием в Букингемском дворце в честь эмира Катара / Фото: Associated Press

77-летняя королева Камилла была одета в красное бархатное вечернее платье Fiona Clare и бриллиантовую тиару "Кокошник", а также дополнила образ ожерельем с бриллиантами, которое ранее принадлежало покойной королеве Елизавете II и серьгами-висюльками.

Королева Камилла на приемн в Букингемском дворце в честь эмира Катара / Фото: Associated Press

Это одна из самых ценных тиар в королевской коллекции, была изготовлена ​​для тогдашней принцессы, а затем королевы Александры, комитетом женщин в 1888 году. Тиара украшена 488 бриллиантами, оправленных в классическое белое и желтое золото. Эта тиара была очень любима покойной королевой Елизаветой II. После смерти королевы Александры в 1925 году тиара перешла по наследству к королеве Марии, которая в 1953 году передала ее королеве Елизавете II. Сейчас у Камиллы есть доступ к королевской сокровищнице.

Прием в Букингемском дворце в честь эмира Катара / Фото: Associated Press

Камилла сделала вечерний макияж и свою фирменную укладку и выглядела величественно.

Ранее в тот же день королеву видели в хорошем расположении духа, когда она прибыла в Букингемский дворец, чтобы встретиться с катарской делегацией на обеде и осмотреть объекты, имеющие отношение к Катару в Картинной галерее.

Королева Камилла в Картинной галерее Букингемского дворца / Фото: Associated Press

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