В бархатном платье и серьгах за 53 тысячи долларов: королева Камилла на журналистской премии

Мероприятие прошло в отеле Sheraton Grand в британской столице. В этом году церемония отмечает свое 135-летие.

Королева приехала в элегантном бархатном платье макси темно-ультразеленого цвета от ME+EM, которое дополнила черными замшевыми туфлями Eliot Zed и серьгами-висюльками 18-каратного золота от Van Cleef & Arpels, стоимостью 53 тысячи долларов.

Королева сделала классическую прическу, уложив волосы и нежный макияж в теплых оттенках.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Во время своего выступления на церемонии королева рассказала о том, как ее преследовала прессе в те годы, когда ее отношения с принцем Чарльзом развивались.

"Я не понаслышке знаю об ответственности вашей профессии. В моей семье есть журналисты... и я сама даже стала героем одной или двух статей за эти годы... У меня также была возможность посетить значительное количество редакций новостей и увидеть, насколько трудна ваша работа", - сказала в своей речи королева.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

После официального приветствия королева встретилась с комитетом FPA, судьями и 33 номинантами в каждой категории журналистики. А перед отъездом Камилле вручили звание почетного члена Ассоциации иностранной прессы.

Напомним, недавно королева Камилла в синем платье и с короной на груди посетила очередной прием в Букингемском дворце.

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