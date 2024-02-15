В бархатном платье и серьгах за 53 тысячи долларов: королева Камилла побывала в театре

14 февраля у королевы Камиллы было несколько выходов в светское общество.

Она посетила мероприятие "Праздник Шекспира", встретившись со звездами сцены и экрана, авторами, режиссерами и представителями Национального театра и Королевской шекспировской труппы.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

На мероприятии планировалось и присутствие короля Чарльза III, но в связи с тем, что монарх сейчас проходит лечение от рака, он отсутствовал.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева облачилась в этот раз в бархатное зеленое платье от бренда ME+EM, черные плотные колготы и туфли-лодочки на каблуках. Свой образ королева дополнила серьгами Van Cleef & Arpels из белого золота 18 карат и бриллиантами, стоимостью 53 031 долларов, подвеской из желтого золота Kiki McDonough с голубым топазом и бриллиантами и своим любимым браслетом Van Cleef & Arpels за 5 тысяч долларов.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Камилла была без маникюра, но с макияжем в теплых оттенках и своей фирменной укладкой.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, также в этот же день королева Камилла посетила арт-студию в Лондоне, где на нее ожидал сюрприз в виде портрета ее падчерицы.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Читайте также: