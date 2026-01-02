ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
40
Время на прочтение
1 мин

В бархатном платье и тиаре: принцесса Мари и принц Иоахим на королевском банкете в Копенгагене

Принцесса Мари и принц Иоахим посетили традиционный новогодний банкет датской королевской семьи.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Мари и принц Иоахим

Принцесса Мари и принц Иоахим / © Getty Images

Мероприятие состоялось 1 января во дворце Амалиенборг в Копенгагене и было организовано королем Фредериком X (старшим братом принца Иоахима) и королевой Мэри.

Королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

Королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

Принцесса Мари прибыла на торжество в сшитом на заказ бархатном платье Rikke gudnitz темно-синего цвета с контрастным воротником и линией талии, обута в синие замшевые туфли-лодочки и в руках держала золотой клатч. На голове у принцессы была тиара от ювелирного бренда Mauboussin, а образ дополняли серьги с бриллиантами и колье. Ее муж принц Иоахим был одет в военную форму.

Принцесса Мари и принц Иоахим / © Getty Images

Принцесса Мари и принц Иоахим / © Getty Images

Также банкет посетила королева Маргрете II — мать короля Фредерика X и принца Иоахима.

Королева Маргрете II  / © Getty Images

Королева Маргрете II  / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
40
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie