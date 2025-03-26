В бархатном платье и туфлях-лодочках: королева Камилла с Чарльзом побывала на особенном приеме

Чарльз и Камилла прибыли на прием по случаю запуска медали читального зала королевы в Кларенс-хаусе в Лондоне. Камилла в сопровождении мужа Чарльза и герцогини Глостерской Биргитты собрались с членами литературного сообщества, чтобы отпраздновать постоянные усилия читального зала королевы и его миссию вдохновлять людей на большее чтение книг.

"Сделать жизнь лучше — это главная цель моего читального зала", - сказала королева Камилла в своей речи. "Благодаря литературе мы воспринимаем жизнь глазами другого человека, находим утешение, силу, смеемся, плачем, путешествуем в другие страны и убегаем от реального мира", - продолжила королева. "Короче говоря, книги и те, кто их создает, делают жизнь лучше... намного лучше — так что спасибо вам!" - завершила Ее Величество.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Камилла появилась на приеме в новом бархатном платье-рубашке, черных туфлях-лодочках и черных колготах. У нее была фирменная укладка, макияж на лице, подвеска в виде пластины на шее и серьги с бриллиантами в ушах. Король облачился в темно-серый костюм в полоску, белую рубашку и надел один из своих забавных галстуков в принт.

Поддержать мать на прием приехали ее дети – Лора Лопес и Том Паркер-Боулз, который является кулинарным критиком и сам недавно выдал книгу о королевской семье.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Напомним, королева Камилла - давний участник кампаний по повышению грамотности и поощрению чтения, а также покровительствует таким организациям, как National Literacy Trust, First Story, Corma Beanstalk и Booktrust. В прошлом году отчет, опубликованный Национальным литературным фондом, показал, что уровень чтения является самым низким за всю историю, каждый второй взрослый человек вообще не прочитал ни одной книги за последний год. Королева стремиться изменить эту тенденцию к лучшему.

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