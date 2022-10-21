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В бархатном платье и жемчужных украшениях: новый эффектный выход Джилл Байден

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В бархатном платье и жемчужных украшениях: новый эффектный выход Джилл Байден

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди США в красивом наряде вышла в свет.

Джилл Байден посетила штаб-квартиру Национального комитета Демократической партии и волонтеров. Там она выступила и пообщалась с сотрудниками штаба. Первая леди поблагодарила их за усилия в преддверии предстоящих промежуточных выборов в Вашингтоне.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Миссис Байден была одета в бархатное темно-синее платье миди, которое скомбинировало с черными туфлями на шпильках.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Жена президента сделала себе укладку с локонами и макияж с акцентом на глазах. Уши она украсила серьгами с жемчугом, шею – цепочкой с жемчугом и своей любимой подвеской Mama, а руки – жемчужным браслетом и золотыми часами. К платью Байден прикрепила изящную брошь с камнями.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, ранее первая леди в черном жакете и замшевых сапогах сходила на футбольный матч.

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Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
94
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