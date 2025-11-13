ТСН в социальных сетях

Общество
74
1 мин

В бархатном платье с бантами: элегантная принцесса Мария-Олимпия сходила на кинопоказ

Греческая принцесса выбрала элегантный аутфит для нового выхода на публику.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Мария-Олимпия

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Принцесса Мария-Олимпия Греческая и Датская посетила благотворительный кинопоказ, организованный Домом Chanel в Музее современного искусства в Нью-Йорке.

На мероприятие девушка приехала в бархатном черном платье без рукавов с бантами на подоле, черных колготах в сетку и черных остроносых туфлях с застежками вокруг щиколотки на каблуках. Принцесса сделала лаконичную прическу, просто расчесав короткие волосы по пробору, накрасила губы яркой помадой и немного подчеркнула ресницы.

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Мария-Олимпия давно не появлялась на публике. Ранее мы видели ее на показе Gucci во время Миланской недели моды.

74
