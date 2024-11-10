В бархатном платье с глубоким вырезом на декольте: герцогиня Софи посетила с мужем памятный концерт

Софи появилась на вечернем мероприятии в черном бархатном платье с рукавами три четверти и глубоким вырезом на декольте, дополнила образ серьгами и ожерельем с подвеской из личной коллекции, надела маковую брошь и брошь – знак полка королевских Йоменов, почетным полковником которого герцогиня является. У Софи был лаконичный макияж и волосы собраны в прическу, а в руках она держала сумку, украшенную цветными камнями.

Герцогиня Эдинбургская и принц Эдвард / Фото: Associated Press

Принц Эдвард надел черный классический костюм, белую рубашку и полосатый галстук.

На концерте в Альберт-Холе также появились принц и принцесса Уэльские. Это был первый выход принцессы Кейт на публичное мероприятие с членами королевской семьи, после того, как в сентябре 2024 года она объявила, что завершила курс химиотерапии.

Принцесса Уэльская Кейт и принц Уильям на концерте памяти в королевском Альберт-холле / Фото: Associated Press

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