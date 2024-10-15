В бархатном платье с камнями на груди: красивая королева Матильда посетила банкет

Королевская чета Бельгии находится с государственным визитом во Франции.
Король Филипп и королева Матильда были запечатлены по прибытии в президентский Елисейский дворец на государственный ужин с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Брижит Макрон.
Королева Матильда выбрала для торжественного вечера темно-синее бархатное платье-макси, расшитое камнями на груди и с тонким поясом на талии. Вечерний образ королева дополнила красивым макияжем, прической, надела серьги-висюльки с бриллиантами, сделала светлый макияж и взяла с собой синий маленький клатч.
Король Филипп был в синем костюме, белой рубашке и с синим галстуком в принт, который идеально сочетался с образом его супруги.
Накануне на приветственной встрече королева Матильда появилась в красно-бордовом аутфите и выглядела роскошно.
А также супруга монарха отправилась вместе с Филиппом в поездку на поезде до парижского воказала Gare du Nord и появилась перед камерами фотографов в клетчатом двубортном пальто, которое сочетала с широкополой шляпой винного цвета, перчатками, клатчем и туфлями.
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