В бархатном платье с кружевными вставками: королева Матильда на вечернем приеме во дворце

Президент Марсело Ребелу де Соуза прибыл в страну с четырехдневным визитом, а это значит, что в ближайшие три дня мы будем видеть королеву Матильду на публике в разных образах.

Вчера во время первой встречи Ее Величество появилась в шерстяном кейп-пальто от Natancouture, к которому подобрала платье, шляпу, кожаные перчатки и клатч в тон. У Матильды были распущены волосы, в ушах сверкали серьги с бриллиантами, а на запястье был золотой браслет.

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

Вечером во время торжественного приема во дворце Матильда появилась в изумрудном платье от Costarellos со вставками из бархата и кружева из гипюра, стоимостью 2582 долларов. К наряду королева подобрала жемчужные серьги-висюльки с бриллиантами, массивный крест на груди, а волосы собрала в вечернюю прическу и сделала макияж.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Ее супруг - король Филипп - был облачен в этот вечер в военную форму.

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

На днях мы показывали вам образ их старшей дочери – принцессы Елизаветы, которая посещала вечеринку по случаю 18-летия датского принца Кристиана в Копенгагене.

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