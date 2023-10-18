В бархатном платье с кружевными вставками: королева Матильда на вечернем приеме во дворце

Король и королева Бельгии встречали вчера президента Португалии в королевском дворце в Брюсселе.
Президент Марсело Ребелу де Соуза прибыл в страну с четырехдневным визитом, а это значит, что в ближайшие три дня мы будем видеть королеву Матильду на публике в разных образах.
Вчера во время первой встречи Ее Величество появилась в шерстяном кейп-пальто от Natancouture, к которому подобрала платье, шляпу, кожаные перчатки и клатч в тон. У Матильды были распущены волосы, в ушах сверкали серьги с бриллиантами, а на запястье был золотой браслет.
Вечером во время торжественного приема во дворце Матильда появилась в изумрудном платье от Costarellos со вставками из бархата и кружева из гипюра, стоимостью 2582 долларов. К наряду королева подобрала жемчужные серьги-висюльки с бриллиантами, массивный крест на груди, а волосы собрала в вечернюю прическу и сделала макияж.
Ее супруг - король Филипп - был облачен в этот вечер в военную форму.
На днях мы показывали вам образ их старшей дочери – принцессы Елизаветы, которая посещала вечеринку по случаю 18-летия датского принца Кристиана в Копенгагене.
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