В бархатном платье с обнаженным плечом: королева Мэри на торжественном ужине

Их Величества король и королева Дании посетили ужин по случаю 25-летия AmCham (Американская торговая палата в Дании) во дворце Мольтке в Копенгагене.

Торжественное мероприятие ассоциации также стало празднованием культурных и коммерческих связей, существующих между США и Данией.

Королева Мэри выглядела восхитительно, появившись на праздничном мероприятии в бархатном платье с асимметричной оборкой сверху и обнаженным плечом. В руках у королевы был небольшой золотой клатч, на запястьях было несколько золотых браслетов, а в ушах серьги-висюльки с камнями. Также Ее Величество надела кольцо с крупным камнем на указательный палец и сделала маникюр в светлом оттенке.

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А на следующий день король Фредерик и его супруга Мэри отправились в Хольстебро, чтобы отметить 750-летний юбилей города.

Пара наслаждалась приемом в городской ратуше, за которым последовал обед и прогулка по городу. На Мэри было яркое морковное пальто, под которым виднелось макси-платье в принт, а ему в тон она подобрала сапоги на каблуках, клатч и ободок на голову.

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