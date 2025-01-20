В бархатном платье с обнаженными плечами и разрезом: красивый образ жены вице-президента США Джея Ди Венса

Уша Венс выбрала для мероприятия элегантный наряд от Oscar de la Renta.
Избранный вице-президент Джей Ди Венс и его супруга Уша Венс посетили светский вечер в Национальном музее строительства в Вашингтоне, который прошел накануне инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.
Мисс Венс выбрала для своего появления элегантное бархатное черное платье макси от Oscar de la Renta. Наряд имел обнаженные плечи, декольте в форме сердца, разрез и был украшен акцентными цветочными брошями на корсете.
Аутфит Уша дополнила черными замшевыми остроносыми туфлями, элегантной прической, вечерним макияжем и бриллиантовыми серьгами-гвоздями.
Джей Ди Венс был одет в черный смокинг, белую манушку, черную бабочку и черные лакированные туфли.
Читайте также:
- Она невероятная: Иванка Трамп в цветочном платье продемонстрировала стройную фигуру на светском вечере
- В двухбортном кейппальте и на высоком каблуке: фотографы заснимали Меланию Трамп на кладбище
- Куртка с надписью, шпильки на место трагедии и шляпа "колонизатора": пять модных провалов Мелании Трамп