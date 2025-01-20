В бархатном платье с обнаженными плечами и разрезом: красивый образ жены вице-президента США Джея Ди Венса

Уша Венс выбрала для мероприятия элегантный наряд от Oscar de la Renta.

Избранный вице-президент Джей Ди Венс и его супруга Уша Венс посетили светский вечер в Национальном музее строительства в Вашингтоне, который прошел накануне инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Мисс Венс выбрала для своего появления элегантное бархатное черное платье макси от Oscar de la Renta. Наряд имел обнаженные плечи, декольте в форме сердца, разрез и был украшен акцентными цветочными брошями на корсете.

Джей Ди Вэнс и Уша Вэнс / Фото: Associated Press

Аутфит Уша дополнила черными замшевыми остроносыми туфлями, элегантной прической, вечерним макияжем и бриллиантовыми серьгами-гвоздями.

Джей Ди Венс был одет в черный смокинг, белую манушку, черную бабочку и черные лакированные туфли.

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