В бархатном платье, в тиаре и в компании мужа: представлен потртет королевы Мэри и короля Фредерика X

Фредерик и его супруга Мэри стали новыми королем и королевой Дании 14 января 2024 года.

Королевский дворец Дании представил первый официальный портрет королевской четы после смены престола.

Отныне портрет короля Фредерика X и королевы Мэри можно увидеть висящим, среди прочего, в государственных учреждениях, в том числе в посольствах и консульствах Дании по всему миру.

Автором портрета стал фотограф Стин Эвальдом, съемка проходила в Гренне-Сале в королевских презентационных залах замка Кристиансборг.

Королева Мэри запечатлена в бархатном изумрудном платье с кружевной отделкой и в тиаре на голове, а ее муж король Фредерик X в военной форме.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие украшения королевы Маргрете II после ее отречения будет носить ее невестка – королева Мэри.

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