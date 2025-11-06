В бархатном смокинге Tom Ford: стильный принц Уильям в компании звезд появился на вручении премий Earthshot Prize

Принц Уильям Кайли Миноуг Шон Мендес / © Getty Images

43-летний принц Уэльский вышел на зеленую дорожку в Рио-де-Жанейро во время пятой церемонии вручения премии Earthshot Prize.

Пятое ежегодное мероприятие, на котором были объявлены имена пяти победителей этого года, собрало мировых звезд, таких как Кайли Миноуг и Шон Мендес, а также новаторов и политиков в Музее будущего в Рио-де-Жанейро.

Сеу Жоржи (слева) и Анитта (вторая слева), принц Уильям, Кайли Миноуг и певец Шон Мендес / © Associated Press

На церемонии принц Уэльский появился в бархатном смокинге от Tom Ford, белой рубашке, галстуке и брюках. Перед церемонией в эксклюзивном интервью журналу HELLO! принц сказал, что Рио показался ему «идеальным местом для празднования силы экологических инноваций» с его энергетикой, людьми и ландшафтами.

Кайли Миноуг / © Associated Press

«В этом регионе находятся одни из самых важных экосистем мира, и здесь живут одни из самых ярых защитников окружающей среды», — сказал наследник престола. «Организуя церемонию вручения премии в Бразилии, мы освещаем решения, появляющиеся в этой части света, и привлекаем внимание всего мира к актуальности и перспективам борьбы с изменением климата», — заявил Уильям.

Кир Стармер и принц Уильям / © Associated Press

Выступая на сцене церемонии принц Уильям сказал: «Когда я основал премию Earthshot Prize в 2020 году, у нас была цель на десять лет: сделать это десятилетие таким, в течение которого мы изменим наш мир к лучшему».

Мы поставили перед собой задачу — решительно взяться за решение экологических проблем и добиться реальных, долгосрочных изменений, которые защитят жизнь на Земле. Эта миссия была продиктована тем необыкновенным оптимизмом, который мы ощутили сегодня здесь, у этих новаторов.

Кайли Миноуг и принц Уильям на церемонии в Рио / © Getty Images

«Их работа — необходимое нам доказательство того, что прогресс возможен. Их истории — вдохновение, придающее нам смелости. И мы можем многому научиться у их решимости, их стремления к масштабу и их непоколебимой веры в то, что мы можем создать лучший мир», — сказал принц Уэльский.

Принц Уильям Кайли Миноуг Шон Мендес / © Getty Images

К сожалению, супруга Уильяма — принцесса Кейт, не приехала вместе с ним в Бразилию, так как осталась дома с тремя детьми, у которых начался новый учебный семестр в школе.