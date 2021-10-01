В бархатной блузе и красивых серьгах: королева Максима предстала в новом образе

В бархатной блузе и красивых серьгах: королева Максима предстала в новом образе

Королева Нидерландов Максима посетила очередное мероприятие в рамках своей рабочей недели.

Ее Величество прибыла вчера на старт манифеста Main Matters Manifest, национальной программы знаний и инноваций для мозга и психологического здоровья, инициативы Brain Foundation, в Гааге.

50-летняя королева-консорт, как всегда потрясающе выглядела. Она была в бархатной блузе цвета морской волны с поясом зеленого оттенка, который подчеркивал талию королевы и серых брюках-клеш, к которым подобрала серые туфли-лодочки на каблуках.

Королева Максима / Getty Images

На пальце у Максимы было интересное кольцо, волосы она собрала в низкий хвост, а в ушах у нее сверкали увесистые серьги-висюльки из бусин, идеально подходящие под цвет ее наряда. Серьги Максима очень любит, у нее в коллекции очень много разных вариантов. Особая любовь королевы – большие украшения.

Королева Максима / Getty Images

Макияж на лице королевы был максимально естественный, а на руке она все еще носит повязку из-за травмы.

Читайте также: В леопардовом платье и красных лодочках: королева Максима посетила деловую встречу

Королева Нидерландов Максима (21 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку