В барвинковом платье с вышивкой кристаллами: 25-летняя внучка Грейс Келли появилась на гала-вечере

Она надела очаровательный ансамбль, который сочетал в себе вещи из коллекции Pre-Fall 2019.

29 июля в Монако состоялось грандиозное мероприятие - 74-й ежегодный благотворительный гала-бал Красного Креста, который прошел в престижном и роскошном зале Salle des Etoiles.

Среди гостей этого события была княжеская семья Монако - Альбер II с супругой Шарлин и 25-летней племянницей Камилла Готлиб.

Камилла - дочь принцессы Монако Стефании и соответственно внучка Грейс Келли. На мероприятие она надела потрясающий наряд от бренда Zuhair Murad - барвинковое платье с широкими бретельками и вышивкой кристаллами, бисером и пайетками.

Княгиня Шарлин, Альбер II и Камилла Готлиб / Фото: Getty Images

Образ Камилла дополнила серьгами-кольцами с бриллиантами, кольцом, нежным макияжем и элегантной вечерней укладкой. На плечи она накинула потрясающую накидку тоже цвета барвинка, изготовленную из прозрачного тюля и декорированную в зоне декольте.

Камилла Готлиб / Фото: Getty Images

Девушка является внебрачным ребенком Стефании - младшнй дочери Грейс Келли и Ренье III, и ее начальника службы безопасности Жана Раймонда Готлиба. Поскольку родители Камиллы никогда не были женаты, она не включена в линию наследования престола, но ведет активную жизнь и работала во многих благотворительных организациях.

Читайте также:

Княгиня Монако Грейс Келли (15 фото)