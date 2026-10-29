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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В барвинковом жакете и с мячом: премьер-министр Японии Санаэ Такаити на встрече в Токио

Глава японского правительства дополнила деловой образ элегантными украшениями.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Санаэ Такаити

Санаэ Такаити / © Associated Press

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити встретилась с председателем Всемирной федерации регби Бреттом Робинсоном в офисе премьер-министра в Токио. Во время встречи она с улыбкой позировала с официальным мячом Чемпионата мира по регби 2027 года.

Санаэ Такаити / © Associated Press

Санаэ Такаити / © Associated Press

Политик появилась в наряде барвинкового оттенка, состоящем из приталенного однобортного жакета с широкими лацканами и накладными карманами, а также платья.

Санаэ Такаити / © Associated Press

Санаэ Такаити / © Associated Press

Образ Такаити дополнила коротким жемчужным ожерельем и жемчужными серьгами-пусетами. На запястье у нее были серебряные часы, а на лацкане жакета — круглый значок с декоративным шнурком и голубая лента.

Санаэ Такаити / © Associated Press

Санаэ Такаити / © Associated Press

Санаэ сделала аккуратную прическу с челкой, зачесанной набок, и макияж с использованием черного карандаша и помады ягодного оттенка.

Санаэ Такаити / © Associated Press

Санаэ Такаити / © Associated Press

Напомним, Санаэ Такаити появилась на мероприятии в черном костюме и элегантных украшениях.

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