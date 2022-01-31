В барвинковой маске и любимых слингбэках: Джилл Байден в объективах фотографов

В барвинковой маске и любимых слингбэках: Джилл Байден в объективах фотографов

Президентская чета в элегантных образах вышли из Белого дома.

Президент США Джо Байден с супругой Джилл Байден попали в объективы фотографов, когда они шли на борт самолета Marine One в Вашингтоне. Супруги собирались лететь в Маунт-Вернон, штат Вирджиния.

Президентскую чету сфотографировали также на обратном пути.

Джилл Байден / Associated Press

В поездку первая леди надела элегантное черное пальто, которое сочетала с любимыми черными слингбэками от Dior, украшенными лентой, вышитой культовым логотипом J'Adior.

На лице у Джил была черная маска, а сверху нее еще одна маска трендового цвета 2022 года по версии Pantone – барвинкового, с вышитыми цветами. К ней первая леди надела и перчатки в цвет.

Джилл Байден / Associated Press

На плече у нее висела черная сумка на цепочке.

Волосы миссис Байден аккуратно уложила, в макияже сдеалал акцент на пышных ресницах, а уши украсила элегантными бриллиантовыми серьгами.

Джилл Байден / Associated Press

Джо Байден был одет в черное пальто, черный смокиинг, белую рубашку, черную бабочку и черные туфли.

Джилл Байден / Associated Press

Видимо, Байдены ездили на какое-то важное светское мероприятие.

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