В базовой футболке, белой юбке и на лабутенах: Мелания Трамп продемонстрировала элегантный деловой образ

Мелания Трамп / © Associated Press

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Мелания Трамп приняла участие в презентации программы Fostering Future Accounts («Содействие будущим счетам») в Министерстве финансов США в Вашингтоне. Инициатива призвана помочь детям, находящимся под опекой, получить доступ к специальным сберегательным и инвестиционным счетам для обеспечения их будущего.

Мелания Трамп / © Associated Press

Для официального мероприятия Мелания выбрала черный жакет с золотистыми пуговицами на рукавах, базовую белую футболку и белую юбку-миди лаконичного кроя.

Мелания Трамп / © Getty Images

Мелания Трамп / © Associated Press

Образ первой леди дополнили белые туфли Christian Louboutin с заостренным носком на высоких шпильках и с фирменной красной подошвой.

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Мелания Трамп / © Associated Press

Особое внимание привлекла новая прическа миссис Трамп — оттенок волос стал светлее, и она уложила их в локоны иначе, чем обычно. В макияже супруга президента сделала акцент на глазах, подчеркнув их черным карандашом, а губы накрасила бежевой помадой. Мелания выглядела сдержанно и элегантно.

Мелания Трамп / © Associated Press

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