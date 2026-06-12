- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 318
- Время на прочтение
- 1 мин
В базовой футболке, белой юбке и на лабутенах: Мелания Трамп продемонстрировала элегантный деловой образ
Первая леди США в черно-белом наряде появилась на официальном мероприятии в Вашингтоне.
Мелания Трамп приняла участие в презентации программы Fostering Future Accounts («Содействие будущим счетам») в Министерстве финансов США в Вашингтоне. Инициатива призвана помочь детям, находящимся под опекой, получить доступ к специальным сберегательным и инвестиционным счетам для обеспечения их будущего.
Для официального мероприятия Мелания выбрала черный жакет с золотистыми пуговицами на рукавах, базовую белую футболку и белую юбку-миди лаконичного кроя.
Образ первой леди дополнили белые туфли Christian Louboutin с заостренным носком на высоких шпильках и с фирменной красной подошвой.
Особое внимание привлекла новая прическа миссис Трамп — оттенок волос стал светлее, и она уложила их в локоны иначе, чем обычно. В макияже супруга президента сделала акцент на глазах, подчеркнув их черным карандашом, а губы накрасила бежевой помадой. Мелания выглядела сдержанно и элегантно.