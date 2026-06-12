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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
318
Время на прочтение
1 мин

В базовой футболке, белой юбке и на лабутенах: Мелания Трамп продемонстрировала элегантный деловой образ

Первая леди США в черно-белом наряде появилась на официальном мероприятии в Вашингтоне.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Мелания Трамп

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп приняла участие в презентации программы Fostering Future Accounts («Содействие будущим счетам») в Министерстве финансов США в Вашингтоне. Инициатива призвана помочь детям, находящимся под опекой, получить доступ к специальным сберегательным и инвестиционным счетам для обеспечения их будущего.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Для официального мероприятия Мелания выбрала черный жакет с золотистыми пуговицами на рукавах, базовую белую футболку и белую юбку-миди лаконичного кроя.

Мелания Трамп / © Getty Images

Мелания Трамп / © Getty Images

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Образ первой леди дополнили белые туфли Christian Louboutin с заостренным носком на высоких шпильках и с фирменной красной подошвой.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Особое внимание привлекла новая прическа миссис Трамп — оттенок волос стал светлее, и она уложила их в локоны иначе, чем обычно. В макияже супруга президента сделала акцент на глазах, подчеркнув их черным карандашом, а губы накрасила бежевой помадой. Мелания выглядела сдержанно и элегантно.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
318
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