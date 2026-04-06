В базовой футболке и кремовых брюках-палаццо: Мелания Трамп на пасхальных празднованиях

Мелания Трамп / © Associated Press

Реклама

В Белом доме, в Вашингтоне, состоялись пасхальные празднования с участием президента США Дональда Трампа, первой леди Мелании Трамп и других членов их семьи.

Пасха в Белом доме / © Associated Press

Президентская чета появилась на балконе Голубой комнаты, откуда обратились ко всем присутствующим.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

После этого Дональд и Мелания Трамп приняли участие в традиционных соревнованиях по катанию яиц Easter Egg Roll на Южной поляне. Они свистели в свитки, а дети с помощью деревянных ложек перекатывали пасхальные яйца по поляне. А еще жена президента вместе с детьми разрисовывала тематические рисунки.

Реклама

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Для такого события Мелания выбрала черный жакет в стиле милитари с накладными карманами и металлическими пуговицами, базовую белую футболку, которую заправила в кремовые брюки-палаццо со стрелками и кожаным тонким поясом. Обута она была в белые туфли с черной каймой, прямоугольными пряжками и на небольших каблуках.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

У нее была красивая прическа с локонами, макияж смоки-айс и с нежно-розовым блеском на губах и молочный маникюр. На руке у нее было бриллиантовое кольцо.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Дональд был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и голубой галстук с принтом, которые он сочетает с черными лакированными туфлями.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

