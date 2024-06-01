В базовой футболке и широких джинсах: Елена Зеленская постреляла из рогатки

Первая леди вместе с командой своего Фонда устроила праздник для воспитанников детского дома.

Елена Зеленская накануне Международного дня защиты детей вместе с командой своего Фонда провела день с воспитанниками одного из украинских детских домов, над которым Фонд взял менторство.

Все вместе они приняли участие в интересном квесте с расследованиями, поисками и находками. Первая леди даже постреляла из рогатки вместе с детьми.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

У воспитанников была еще тренировка по футболу, мастер-класс по красоте и кулинарный мастер-класс от Евгения Клопотенко, на который пришли все дети и работники заведения.

"Каждый наш день теперь – день защиты наших детей. Защиты физической – от атак врага и моральной – от тревоги, страха, одиночества, сиротства…", – отметила Зеленская.

Там супруга президента появилась в комфортном луке. На ней была базовая черная футболка, серые широкие джинсы и белые кроссовки.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

У Елены была красивая прическа с локонами и черные солнцезащитные очки.

Напомним, Елена Зеленская на концерт классической музыки в Софии Киевской пришла в белом жакете на забор с белым шнурком на талии и черных широких штанах.

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