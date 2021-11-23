В бельевом платье любимого цвета: Жасмин Тукс сверкнула идеальной фигурой

30-летняя модель и экс-"ангел" "Victoria’s Secret" Жасмин Тукс поделилась новыми фото в блоге.

Жасмин примерила кофейное платье из шелковой ткани на тонких бретельках и с пикантным вырезом на декольте. Наряд звезда сочетала с белым объемным клатчем, который держала в руках и босоножками на завязках.

Волосы Тукс были собраны белой заколкой сзади, в ушах сверкали серьги, а на шее была подвеска с кулоном. Жасмин подписала, что это ее любимый цвет, вероятно, имея в виду платье.

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Ранее модель постила серию снимков, на которых позировала в черном слитном купальнике. У девушки отличная фигура, а на пальце теперь сверкает золотое обручальное кольцо, которое ей надел супруг в день их красивой свадьбы.

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