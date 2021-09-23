В бельевом топе и голубом костюме: королева Испании Летиция на деловой встрече

В бельевом топе и голубом костюме: королева Испании Летиция на деловой встрече

Ее Величество была, как всегда, очень элегантна.

Королева Испании Летиция как постоянный почетный президент Испанской ассоциации против рака (AECC) и Научного фонда AECC приняла участие в международном мероприятии, проводившемся по случаю "Всемирного дня исследований рака". Это событие совпало с 50-летием Научного фонда AECC.

Проводилось это мероприятие в смешанном формате очных и онлайн-встреч. Для своего появления Летиция выбрала брючный костюм голубого цвета, который сочетала с белым топом в бельевом стиле и туфлями-лодочками пудрового цвета. В ушах у королевы были лаконичные сережки, а на указательном пальце руки любимое кольцо, подаренное ее детьми.

Королева Летиция / Getty Images

Это уже второе деловое мероприятие Ее Величества на этой неделе. Во вторник она приняла участие в мероприятии Proyectos Sociales de Banco Santander и вручила награды победителям 13-го конкурса социальных проектов. Тогда Летиция появилась в изумрудном платье от бренда Sandro.

Королева Летиция / Getty Images

Читайте также: В алом платье и лодочках в тон: королева Летиция на приеме во дворце

Королева Летиция в брючных костюмах (14 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку