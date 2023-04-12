В бельевом топе и кроссовках: Джилл Байден с маленьким внуком на празднике в Белом доме

В Белом доме прошли традиционные празднования Пасхи.
Президент Джо Байден и его супруга Джилл Байден устроили в Белом доме Пасхальные празднования.
Сначала президентские супруги приветствовали всех гостей с балкона Голубой комнаты. Затем они наблюдали, как дети катали пасхальные яйца.
Первая леди также прочла детям книгу в саду Жаклин Кеннеди. Рядом с ней был ее внук – 3-летний Бо (малыш является сыном Хантера Байдена и Мелисы Коэн), который помогал держать книгу.
Джилл была одета в светлый костюм, состоявший из двубортного жакета и прямых брюк, и атласный топ в бельевом стиле. Наряд она дополнила белыми кроссовками.
Байден сделала себе красивую укладку с локонами, макияж с акцентом на глазах, украсила уши лаконичными серьгами в виде цветков, шею – подвесками на цепочке, а руки – браслетами.
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