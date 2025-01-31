В бельгийской королевской семье пополнение: принцесса Мария-Лаура родила первенца и показала фото

Принцесса Мария-Лаура Бельгийская, старшая дочь принцессы Астрид Бельгийской и эрцгерцога Лоренца Австрийского-Эсте и ее муж британский банкир Уильям Изви впервые стали родителями.

Пара хранила беременность Лауры в тайне, рассказав о радостном событии уже после рождения сына. Мальчику дали имя Альберт.

В заявлении, опубликованном Бельгийским дворцом, говорится: "Принцесса Мария Лаура и мистер Уильям Изви рады объявить о рождении сына Альберта, который появился на свет в воскресенье, 26 января, в Брюсселе.

Альберт весит 3,5 кг и чувствует себя хорошо, как и его мама. Семьи молодых родителей разделяют их счастье".

У принцессы Марии Лауры и ее мужа Уильяма Изви родился мальчик по имени Альберт фото: x.com/MonarchieBe

Показали и фото младенца. На снимке малыш Альберт спит, он одет в мягкий кремовый комбинезон. Новорожденный является одиннадцатым в очереди на бельгийский престол.

Принцесса Мария Лаура Бельгийская и Уильям Изви / Фото: Getty Images

Напомним, на этой неделе также стало известно, что во второй раз стала мамой принцесса Йоркская Беатрис.

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