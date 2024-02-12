В бело-черном луке и с укладкой: королева Рания сходила на футбол

В своем Instagram королева опубликовала только одну фотографию. На ней Рания запечатлена на трибунах. Посмотреть матч Иордания-Катар в финале Кубка Азии 2023 года Ее Величество приехала в белой футболке сборной и черной юбке с кожаным поясом на талии от Max Mara. У Ее Величества была красивая укладка и макияж на лице, она сделала маникюр и надела несколько колец на пальцы.

И хотя команда Иордании не одержала победу в этом матче в своем блоге в Instagram Рания написала:

"Мы очень гордимся вами всеми. Поздравляем вас с историческим достижением и поздравляем Катар с победой".

Ранее мы показывали фото и видео с одного из матчей, которые посетили кронпринц Хусейн и принцесса Раджва. Супруга старшего сына королевы очаровала публику трогательным жестом.

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва / Фото: Getty Images

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