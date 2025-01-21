В бело-черном платье и с чокером на шее: каким был образ Мелании Трамп для инаугурационного бала

После церемонии инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа состоялся инаугурационный бал. Уже 60-й по счету.

Первая леди Мелания Трамп дебютировала на балу в бело-черном платье-футляре, сшитом на заказ Эрве Пьером, тем же дизайнером, который создал ее инаугурационное платье 2017 года.

Дональд и Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Белое платье было декорировано черной лентой спереди, а на шее у Мелании был чорный чокер с бриллиантовой брошью. Образ миссис Трамп дополнила светлыми туфлями-лодочками на каблуках, распустила волосы и в этот раз была без головного убора. Также на лице Мелании был выразительный макияж, а на ногтях светлый маникюр.

Дональд и Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Дональд и Мелания Трамп / Фото: Associated Press

К слову, на свой первый инаугурационный бал в 2017 году Мелания Трамп также приехала в платье от Hervé Pierre. Тогда это было платье из крепа молочного оттенка и украшено интересной деталью спереди и тонким красным ремешком на талии.

Президент Дональд Трамп приветствует толпу вместе с первой леди Меланией Трамп на Балу Свободы в пятницу, 20 января 2017 года, в Вашингтоне / Фото: Associated Press

Президент Трамп был в черном смокинге, белой рубашке и с черным галстуком-бабочкой.

Дональд и Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Дональд и Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Отметим, свой первый медленный танец Трамп и его супруга исполнили под "Боевой гимн Республики" в исполнении оркестра морской пехоты США, после чего к ним на сцену присоединились вице-президент Джей Ди Вэнс и его супруга Уша.

Дональд и Мелания Трамп, Джей Ди Вэнс и его супруга Уша / Фото: Associated Press

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