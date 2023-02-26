В бело-красном пальто в любимый принт: принцесса Кейт с мужем Уильямом побывала на матче регби

Вчера принц и принцесса Уэльские побывали на трибунах перед международным матчем Союза регби шести наций между Уэльсом и Англией на стадионе Княжества в Кардиффе. Сборная Англии выиграла.

40-летний принц Уильям является покровителем Уэльского союза регби с 2016 года, а 41-летняя принцесса Кейт поддерживает Англию в качестве покровителя Футбольной лиги регби и Союза регби. Таким образом Кейт и Уильям присутствовали на трибунах вместе, но болели за разные команды.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Принцесса Кэтрин надела в этот раз хорошо знакомое нам пальто красно-белого цвета в принт "гусиная лапка" от Catherine Walker, которое уже много раз носила в том числе и во время беременностей.

Принцесса Уэльская продолжает демонстрировать свое отношение к экологическому потреблению. В руках у Кейт была белая сумка от Mulberry, а обута Кейт была в черные замшевые ботильйоны от Aquatalia. Также к аутфиту принцесса подобрала черные колготы и кожаные перчатки.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Она распустила волосы, сделала легкий макияж лишь немного подчеркнув глаза и губы и надела серьги от Mappin and Webb, стоимостью почти 4500 долларов.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принц Уильям в этот день был в черном пальто, которое он дополнил ярким красным шарфом на шее. Под пальто у него был синий костюм и красный галстук.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Напомним, принцесса Уэльская стала покровительницей Футбольной лиги регби и Футбольного союза регби только в начале 2022 года. Ранее эта роль принадлежала принцу Гарри.

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