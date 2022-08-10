В бело-розовой рубашке и голубых носках с принтом: стильный Райан Рейнольдс сходил на развлекательное шоу

45-летний актер попал в объективы фотографов по дороге на шоу Джимми Киммела.

Папарацци подловили Райана Рейнольдса на улицах Лос-Анджелеса, когда он направлялся на шоу Джимми Киммела. Актер улыбнулся и помахал рукой фотографам.

Райан Рейнольдс / Фото: Getty Images

Райан выглядел стильно. На нем была белая футболка, розово-белая рубашка с геометрическим принтом и брюки хаки.

Райан Рейнольдс / Фото: Getty Images

Образ Рейнольдс дополнил голубыми носками с принтом и белыми кедами. На лице у него были очки, а на одной руке – разноцветные браслеты и часы с ярким ремешком.

Напомним, Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли за руки сходили на премьеру фильма.

Читайте также: