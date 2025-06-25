ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
563
Время на прочтение
1 мин

В бело-сером образе: королева Максима выбрала креативный аутфит для встречи с президентом Трампом

Королевская чета Нидерландов провела встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Виллем-Александр, президент Дональд Трамп и королева Максима

Король Виллем-Александр, президент Дональд Трамп и королева Максима / © Associated Press

Встреча короля Виллема-Александра и королевы Максимы с президентмо Трампом состоялась в дворцовом комплексе Хейс-ден-Бос перед посещением саммита НАТО в Гааге.

Король Виллем-Александр, президент США Дональд Трамп и королева Максима / © Associated Press

Король Виллем-Александр, президент США Дональд Трамп и королева Максима / © Associated Press

Максима появилась на этой мероприятии в белой блузе с кейпом и цветком на одном плече и бело-серой юбке миди с цветочной аппликацией. Она также обула серые туфли-лодочки на каблуках. Ее Величество уложила волосы, дополнила лук бриллиантовыми серьгами, несколькими золотыми браслетами и часами на черном кожаном ремешке, а также сделала макияж.

Король Виллем-Александр, президент США Дональд Трамп и королева Максима / © Associated Press

Король Виллем-Александр, президент США Дональд Трамп и королева Максима / © Associated Press

Президент Трамп облачился в синий костюм, белую рубашку и красный галстук в белую полоску. Король Виллем-Александр также надел темно-синий костюм в полоску, белую рубашку и голубой галстук в мелкий принт.

Король Виллем-Александр, президент США Дональд Трамп и королева Максима / © Associated Press

Король Виллем-Александр, президент США Дональд Трамп и королева Максима / © Associated Press

Днем ранее король и королева встречали высокопоставленных гостей перед ужином Paleis Huis ten Bosch. Вечером Максима была одета в ярко-желтый комбинезон Natan Сouture с кейпом и туфли из замши в тон.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie