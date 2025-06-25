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В бело-сером образе: королева Максима выбрала креативный аутфит для встречи с президентом Трампом
Королевская чета Нидерландов провела встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Встреча короля Виллема-Александра и королевы Максимы с президентмо Трампом состоялась в дворцовом комплексе Хейс-ден-Бос перед посещением саммита НАТО в Гааге.
Максима появилась на этой мероприятии в белой блузе с кейпом и цветком на одном плече и бело-серой юбке миди с цветочной аппликацией. Она также обула серые туфли-лодочки на каблуках. Ее Величество уложила волосы, дополнила лук бриллиантовыми серьгами, несколькими золотыми браслетами и часами на черном кожаном ремешке, а также сделала макияж.
Президент Трамп облачился в синий костюм, белую рубашку и красный галстук в белую полоску. Король Виллем-Александр также надел темно-синий костюм в полоску, белую рубашку и голубой галстук в мелкий принт.
Днем ранее король и королева встречали высокопоставленных гостей перед ужином Paleis Huis ten Bosch. Вечером Максима была одета в ярко-желтый комбинезон Natan Сouture с кейпом и туфли из замши в тон.