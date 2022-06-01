В белом аутфите и красном жилете: королева Летиция прибыла в Мавританию с гуманитарной миссией

Королева Испании Летиция прибыла в Нуакшот, столицу Мавритании, что в Западной Африке. Ее Величество отправилась в гуманитарную поездку, чтобы узнать о гендерном равенстве и развитии сельских районов в регионе.
Поездка проходит совместно с Испанским агентством по международному сотрудничеству в целях развития. 49-летняя королева выбрала практичный лук для такого мероприятия, надев белые джинсы, белую рубашку и красный жилет с логотипом организации.
Свой образ Летиция дополнила естественным макияжем и маленькими серьгами-гвоздиками в ушах. После приземления королевскую особу приветствовала первая леди страны Марием Фадель Дах, жена президента Мавритании Мохамеда ульд Газуани.
Это вторая встреча женщин в этом году. Ранее они встретились в марте после того, как первая леди и ее муж посетили испанский дворец и были приняты испанской королевской четой.
Напомним, всего за несколько дней до этого королева Летиция была сфотографирована в Уэске со своим мужем - королем Филиппом, когда пара праздновала День национальных вооруженных сил.
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