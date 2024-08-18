В белом аутфите и шляпе: Меган Маркл выбрала нежный образ для выхода

43-летняя герцогиня Сассекская выбрала аутфит в белых и молочных оттенках для своего выхода в третий день их королевского тура по Колумбии.

Меган и ее муж Гарри посетили деревню Сан-Басилио-де-Паленке на севере Колумбии вместе с вице-президентом страны Франсией Маркес. Сан-Басилио-де-Паленке славится своим богатым культурным наследием, включая музыку, язык и традиции, многие из которых имеют африканские корни. Город был признан ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия человечества за свое уникальное культурное и историческое значение.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Герцогиня прибыла в кремовой майке с круглым вырезом от Argent, который дополнила белой юбкой от Posse и черными босоножками на плоской подошве от Emme Parsons. Меган надела кремовую шляпу с черной лентой, солнцезащитные очки Ray-Ban, ожерелье Ariel Gordon Jewelry и Cartier, а также часы и браслет от этого же бренда. Меган крепко держала своего мужа за руку. Гарри был в голубой рубашке из льна, кремовые брюки и бежевые туфли. А на его шее было сентиментальное украшение. Пара выглядела очень гармонично.

Днем ранее супруги присутствовали на тренировке с командой Invictus Games Team Colombia, там герцогиня блистала в молочной шелковой рубашке Giuliva Heritag, шелковой юбке-миди Martellato от колумбийского дизайнера Juan de Dios.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

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