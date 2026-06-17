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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
125
Время на прочтение
1 мин

В белом ажурном и красном: супруга премьер-министра Великобритании продемонстрировала два красивых образа в платьях

Оба выхода Виктории Стармер подтвердили ее приверженность лаконичной британской элегантности.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Кир и Виктория Стармер

Кир и Виктория Стармер / © Associated Press

Супруга премьер-министра Великобритании Кира Стармера — Виктория Стармер— в кулуарах саммита G7 в Эвиан-ле-Бен продемонстрировала сразу два красивых образа.

На одном из мероприятий, организованном Брижит Макрон для супругов лидеров, она появилась в романтичном белом платье миди А-силуэта. Наряд имел глубокий вырез, короткие рукава с фигурным краем и нежный ажурный узор по всей длине, который придавал образу легкость.

Виктория Стармер / © Associated Press

Виктория Стармер / © Associated Press

Она дополнила наряд бежевыми лакированными балетками, лаконичными серьгами, тонкой цепочкой с подвеской в виде жемчужины и солнцезащитными очками. Волосы Виктория уложила в локоны.

Виктория Стармер / © Associated Press

Виктория Стармер / © Associated Press

Для следующего выхода на мероприятиях саммита супруга британского премьера выбрала красное платье длины миди без рукавов, с мягкой драпировкой и приталенным силуэтом.

Кир и Виктория Стармеры / © Associated Press

Кир и Виктория Стармеры / © Associated Press

В этом наряде Стармер выглядела сдержанно и женственно. Виктория дополнила образ бежевыми остроносыми лакированными туфлями-лодочками, солнцезащитными очками и деликатным ожерельем.

Кир и Виктория Стармеры / © Associated Press

Кир и Виктория Стармеры / © Associated Press

Напомним, Виктория Стармер на официальной церемонии встречи лидеров на саммите G7 появилась в платье цвета экрю с красной вышивкой.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
125
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