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В белом ажурном и красном: супруга премьер-министра Великобритании продемонстрировала два красивых образа в платьях
Оба выхода Виктории Стармер подтвердили ее приверженность лаконичной британской элегантности.
Супруга премьер-министра Великобритании Кира Стармера — Виктория Стармер— в кулуарах саммита G7 в Эвиан-ле-Бен продемонстрировала сразу два красивых образа.
На одном из мероприятий, организованном Брижит Макрон для супругов лидеров, она появилась в романтичном белом платье миди А-силуэта. Наряд имел глубокий вырез, короткие рукава с фигурным краем и нежный ажурный узор по всей длине, который придавал образу легкость.
Она дополнила наряд бежевыми лакированными балетками, лаконичными серьгами, тонкой цепочкой с подвеской в виде жемчужины и солнцезащитными очками. Волосы Виктория уложила в локоны.
Для следующего выхода на мероприятиях саммита супруга британского премьера выбрала красное платье длины миди без рукавов, с мягкой драпировкой и приталенным силуэтом.
В этом наряде Стармер выглядела сдержанно и женственно. Виктория дополнила образ бежевыми остроносыми лакированными туфлями-лодочками, солнцезащитными очками и деликатным ожерельем.
Напомним, Виктория Стармер на официальной церемонии встречи лидеров на саммите G7 появилась в платье цвета экрю с красной вышивкой.