В белом блейзере и с браслетами на руке: Юлия Тимошенко выступила в парламенте

Политик обожает белый цвет в одежде.

Юлия Тимошенко выступила сегодня, 15 декабря, на заседании Верховной Рады. Народный депутат появился в стенах парламента в новом стильном аутфите. На ней была белая водолазка и белый блейзер без воротника, с металлическими пуговицами и накладными карманами.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Уши Юлия Владимировна украсила лаконичными серьгами с жемчугом, а руку – браслетами. Она сделала свою любимую прическу – хвост с прикорневым объемом и нежный макияж.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

В прошлый раз в парламенте госпожа Тимошенко появилась в твидовом обтягивающем платье с черными кожаными вставками и декоративными пуговицами.

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