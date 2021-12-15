В белом блейзере и с браслетами на руке: Юлия Тимошенко выступила в парламенте

Политик обожает белый цвет в одежде.
Юлия Тимошенко выступила сегодня, 15 декабря, на заседании Верховной Рады. Народный депутат появился в стенах парламента в новом стильном аутфите. На ней была белая водолазка и белый блейзер без воротника, с металлическими пуговицами и накладными карманами.
Уши Юлия Владимировна украсила лаконичными серьгами с жемчугом, а руку – браслетами. Она сделала свою любимую прическу – хвост с прикорневым объемом и нежный макияж.
В прошлый раз в парламенте госпожа Тимошенко появилась в твидовом обтягивающем платье с черными кожаными вставками и декоративными пуговицами.
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