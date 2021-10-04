В белом блейзере с погонами: Юлия Тимошенко выступила на заседании согласительного совета

Нардеп пришла на работу в наряде любимого цвета.
Юлия Тимошенко обожает белый, ведь в нарядах этого цвета она довольно часто выходит в свет. Вот и на этот раз в стенах парламента политик появилась в белом жакете с погонами, украшенными пуговицами, и накладными карманами сверху.
Как всегда, Тимошенко появилась с идеально ровными волосами, собранными в хвост, и нежным макияжем. В ушах у нее были лаконичны серьги.
В таком образе она приняла участие в заседании согласительного совета лидеров депутатских фракций и комитетов.
Напомним, ранее Юлия Владимировна опубликовала на своей странице в Instagram новую фотографию. На ней нардеп запечатлена в черном платье с драпировкой, воротником-стойкой и бежевыми полосками по бокам.
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