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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Время на прочтение
1 мин

В белой блузке и брюках с золотыми пуговицами: королева Летиция приехала в Мурсию

Королева Испании сегодня появилась на новом рабочем мероприятии в Мурсии.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиция

Королева Летиция / © Getty Images

Ее Величество принимала участие в Дне сбора средств Красного Креста «Día Mundial de la Cruz Roja y Media Luna Roja» в театре Romea.

Летиция появилась на публике в темно-синих матросских брюках с золотыми металлическими пуговицами по обеим сторонам бедер от бренда Sezane, которые дополнила белой блузкой с длинными рукавами и красивым круглым вырезом на горловине и обула кожаные туфли на устойчивых каблуках.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

К королевы в ушах были золотые серьги-кольца небольшого размера, она сделала легкий макияж в бежевых оттенках и распустила длинные волосы. Она любезно общалась с людьми, которые пришли ее поприветствовать, и делала селфи.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Напомним, днем ранее королева Летиция принимала участие в рабочей встрече во дворце Сарсуэла в Мадриде. Там Ее Величество появилась в элегантном льняном костюме светлого оттенка и туфлях-лодочках.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

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