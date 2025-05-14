В белой блузке и брюках с золотыми пуговицами: королева Летиция приехала в Мурсию

Королева Летиция / © Getty Images

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Ее Величество принимала участие в Дне сбора средств Красного Креста «Día Mundial de la Cruz Roja y Media Luna Roja» в театре Romea.

Летиция появилась на публике в темно-синих матросских брюках с золотыми металлическими пуговицами по обеим сторонам бедер от бренда Sezane, которые дополнила белой блузкой с длинными рукавами и красивым круглым вырезом на горловине и обула кожаные туфли на устойчивых каблуках.

Королева Летиция / © Getty Images

К королевы в ушах были золотые серьги-кольца небольшого размера, она сделала легкий макияж в бежевых оттенках и распустила длинные волосы. Она любезно общалась с людьми, которые пришли ее поприветствовать, и делала селфи.

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Королева Летиция / © Getty Images

Напомним, днем ранее королева Летиция принимала участие в рабочей встрече во дворце Сарсуэла в Мадриде. Там Ее Величество появилась в элегантном льняном костюме светлого оттенка и туфлях-лодочках.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images