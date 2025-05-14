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В белой блузке и брюках с золотыми пуговицами: королева Летиция приехала в Мурсию
Королева Испании сегодня появилась на новом рабочем мероприятии в Мурсии.
Ее Величество принимала участие в Дне сбора средств Красного Креста «Día Mundial de la Cruz Roja y Media Luna Roja» в театре Romea.
Летиция появилась на публике в темно-синих матросских брюках с золотыми металлическими пуговицами по обеим сторонам бедер от бренда Sezane, которые дополнила белой блузкой с длинными рукавами и красивым круглым вырезом на горловине и обула кожаные туфли на устойчивых каблуках.
К королевы в ушах были золотые серьги-кольца небольшого размера, она сделала легкий макияж в бежевых оттенках и распустила длинные волосы. Она любезно общалась с людьми, которые пришли ее поприветствовать, и делала селфи.
Напомним, днем ранее королева Летиция принимала участие в рабочей встрече во дворце Сарсуэла в Мадриде. Там Ее Величество появилась в элегантном льняном костюме светлого оттенка и туфлях-лодочках.