В белом брючном костюме: 79-летняя королева Сильвия подчеркнула стройную фигуру стильным аутфитом

Во время мероприятия в Германию королева встретилась с членами Фонда наставников, соучредителем которого она была в 1994 году. Работа организации направлена на то, чтобы мотивировать, вдохновлять и сопровождать молодых людей в их личном путешествии по жизни.

Королева Сильвия / Фото: Getty Images

Королева Сильвия вдохновляет еще и тем, как выглядит. В этот день на ней был белый брючный костюм, безупречно сидящий на ее стройной фигуре. Под жакетом у Сильвии была блузка в тон, украшенная золотыми камнями, также Ее Величество надела несколько браслетов на запястья и часы, сделала красивую прическу, макияж и маникюр в светлом оттенке, а в ее ушах сверкали серьги с крупными камнями.

Королева Сильвия / Фото: Getty Images

Днем ранее королева Сильвия посетила другое мероприятие в Германии, где выглядела безупречно в зеленом твидовом жакете, под который надела белую блузку с рюшами и черные расклешенные брюки.

Королева Сильвия / Фото: Getty Images

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