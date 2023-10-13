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В белом брючном костюме: 79-летняя королева Сильвия подчеркнула стройную фигуру стильным аутфитом

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
286
Время на прочтение
1 мин
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В белом брючном костюме: 79-летняя королева Сильвия подчеркнула стройную фигуру стильным аутфитом

Королева Сильвия / Фото: Getty Images

Шведская королева выглядит просто роскошно и смело носить разные брючные костюмы на светские мероприятия.

Во время мероприятия в Германию королева встретилась с членами Фонда наставников, соучредителем которого она была в 1994 году. Работа организации направлена на то, чтобы мотивировать, вдохновлять и сопровождать молодых людей в их личном путешествии по жизни.

Королева Сильвия / © Getty Images
Королева Сильвия / Фото: Getty Images

Королева Сильвия  вдохновляет еще и тем, как выглядит. В этот день на ней был белый брючный костюм, безупречно сидящий на ее стройной фигуре. Под жакетом у Сильвии была блузка в тон, украшенная золотыми камнями, также Ее Величество надела несколько браслетов на запястья и часы, сделала красивую прическу, макияж и маникюр в светлом оттенке, а в ее ушах сверкали серьги с крупными камнями.

Королева Сильвия / © Getty Images
Королева Сильвия / Фото: Getty Images

Днем ранее королева Сильвия посетила другое мероприятие в Германии, где выглядела безупречно в зеленом твидовом жакете, под который надела белую блузку с рюшами и черные расклешенные брюки.

Королева Сильвия / © Getty Images
Королева Сильвия / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
286
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