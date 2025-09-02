- Дата публикации
-
Категория
Общество
- Количество просмотров
- 73
- Время на прочтение
- 1 мин
В белом брючном костюме и цветочных серьгах: королева Матильда впервые появилась на публике после отпуска
Королева Бельгии Матильда совершила свой первый выход на публику после летнего отпуска.
Сегодня Ее Величество прибыла в дом престарелых De Vijvers в Гентбрюгге в рамках кампании Te Gek, которая с конца сентября повышает осведомленность о пожилых людях и их психическом здоровье.
Цель этой кампании — сделать вопросы психического здоровья и проблемы людей старше 65 лет более обсуждаемыми и повысить уровень знаний о них как среди самих пожилых людей, так и среди их окружения и специалистов.
Для выхода в свет королева Матильда выбрала молочно-белый брючный костюм и соответствующий топ, маленький прямоугольный клатч на коротком ремешке, а также черно-белые туфли с принтом и на каблуках. Красивый образ королевы дополняла укладка и макияж, в ушах были белые цветочные серьги, на запястье золотой браслет и часы, а также кольцо с сапфиром на пальце.
