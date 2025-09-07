- Дата публикации
-
Категория
Общество
- Количество просмотров
- 95
- Время на прочтение
- 1 мин
В белом брючном костюме и туфлях-лодочках: эффектная королева Рания появилась на публике
Королева Рания приняла участие в Мексиканской конференции Siglo XXI.
В Instagram королева Иордании поделилась снимками с мероприятия, которое посетила. Ее Величество выбрала для выхода в свет очень элегантный лук.
На Рании был однобортный креповый блейзер от Max Mara и брюки-клеш тоже от Max Mara. Под жакетом у Рании была блузка из хлопка и шелка Thierry Colson и обула она белые туфли-лодочки от Сhristian Louboutin. Образ Рании дополняли крупные серьги и кольцо с топазом из 18-каратного белого золота от Ralph Masri. Также королева сделала красивую укладку и макияж на лице.
