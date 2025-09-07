ТСН в социальных сетях

Общество
95
1 мин

В белом брючном костюме и туфлях-лодочках: эффектная королева Рания появилась на публике

Королева Рания приняла участие в Мексиканской конференции Siglo XXI.

Ольга Кузьменко
Королева Рания

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

В Instagram королева Иордании поделилась снимками с мероприятия, которое посетила. Ее Величество выбрала для выхода в свет очень элегантный лук.

На Рании был однобортный креповый блейзер от Max Mara и брюки-клеш тоже от Max Mara. Под жакетом у Рании была блузка из хлопка и шелка Thierry Colson и обула она белые туфли-лодочки от Сhristian Louboutin. Образ Рании дополняли крупные серьги и кольцо с топазом из 18-каратного белого золота от Ralph Masri. Также королева сделала красивую укладку и макияж на лице.

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Напомним, в прошлый раз мы показывали, как королева Рания в полосатой рубашке и белой юбке из денима вышла в свет со старшей дочерью принцессой Иман.

95
