В белом брючном костюме: принцесса Стефания с дочерью посетили цирковое шоу

В этот день 58-летняя принцесса облачилась в этот день в белый брючный костюм, который состоял из удлиненного жакета и брюк со стрелками. В руках Стефания держала черную сумку на красных ручках с принтом животных. Она также сделала прическу и легкий макияж, а в ушах у нее сверкали серьги с бриллиантами.

Принцесса Стефания с дочерью Камиллой / Фото: Getty Images

Ее дочь Камилла надела черный брючный костюм, под которым был топ в черную сетку. У девушки была красивая укладка и макияж в теплых нюдовых оттенках, а в ушах сверкали серьги.

Принцесса Стефания / Фото: Getty Images

Несколькими днями публика видела Стефанию в красном джемпере с высокой горловиной и без макияжа, когда она также приезжала на цирковое шоу.

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