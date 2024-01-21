В белом брючном костюме: принцесса Стефания с дочерью посетили цирковое шоу

Принцесса Монако Стефани и ее дочь Камилла Готлиб присутствовали на 46-м Международном цирковом фестивале в Монако.
В этот день 58-летняя принцесса облачилась в этот день в белый брючный костюм, который состоял из удлиненного жакета и брюк со стрелками. В руках Стефания держала черную сумку на красных ручках с принтом животных. Она также сделала прическу и легкий макияж, а в ушах у нее сверкали серьги с бриллиантами.
Ее дочь Камилла надела черный брючный костюм, под которым был топ в черную сетку. У девушки была красивая укладка и макияж в теплых нюдовых оттенках, а в ушах сверкали серьги.
Несколькими днями публика видела Стефанию в красном джемпере с высокой горловиной и без макияжа, когда она также приезжала на цирковое шоу.
Читайте также: