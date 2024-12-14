В белом двубортном костюме: инфанта София посетила конкурс фотографий в Мадриде

Она настоящая испанская красавица, которая всегда выбирает удобство и элегантность.

13 декабря инфанта София - младшая дочь королевы Летиции и короля Филиппа - посетила церемонию награждения на конкурсе фотографии. Мероприятие прошло в музее Королевского дворца в Мадриде.

Инфанта София / Фото: Getty Images

Принцесса вручала на церемонии награды победителям, а также привлекла вниманием своим красивым и стильным нарядом.

17-летняя девушка, вкус у которой явно от ее матери, выбрала белый двубортный костюм с блейзером и брюками. Ее наряд был от El Corte Inglés. Образ София дополнила лаконичным макияжем, прической с распущенными волосами и черными балетками.

Инфанта София / Фото: Getty Images

Стоит отметить, что принцесса не носит обувь на высоких каблуках. Хотя многие из нас могут подумать, что на самом деле носить каблуки ей не позволяет королевский протокол, ведь она немного выше, чем ее сестра Леонор - наследница короны, источник, близкий к Королевскому дворцу, уточнил, что на самом деле речь тут идет только о комфорте.

"Это исключительно вопрос комфорта. Ее рост 1,78, и на самом деле ей не нужен каблук, чтобы улучшить наряд", — сообщил источник, хорошо знающийся на испанской королевской семье, изданию El Debate.

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