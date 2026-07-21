В белом фактурном платье и серьгах матери-королевы: принцесса Елизавета посетила с семьей службу

Принцесса Елизавета и принц Эммануэль / © Getty Images

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Сегодня для утреннего мероприятия наследница престола выбрала безупречное белое платье простого кроя и длины миди. Слегка фактурная, плотная ткань предотвратила проблемы, связанные с ветром, которые несколько раз возникали у королевы Матильды, когда ей приходилось поправлять шляпу.

Шляпа принцессы Елизаветы была того же цвета, что и платье и хорошо держалась на голове. Также образ принцесса дополнила цветочными серьгами-висюльками из шкатулки драгоценностей ее матери, клатчем и перчатками, которые держала в руках и была обута в песочные туфли-лодочки на каблуках.

Принцесса Елизавета и принц Эммануэль / © Getty Images

По пути в собор Елизавета шла под руку со своим младшим братом принцем Эммануэлем, который был одет в утренний костюм.

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Бельгийская королевская семья / © Getty Images

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