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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
37
Время на прочтение
1 мин

В белом фактурном платье и серьгах матери-королевы: принцесса Елизавета посетила с семьей службу

Наследная принцесса Бельгии Елизавета появилась на праздновании Дня независимости в красивом и элегантном образе.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Елизавета и принц Эммануэль

Принцесса Елизавета и принц Эммануэль / © Getty Images

Сегодня для утреннего мероприятия наследница престола выбрала безупречное белое платье простого кроя и длины миди. Слегка фактурная, плотная ткань предотвратила проблемы, связанные с ветром, которые несколько раз возникали у королевы Матильды, когда ей приходилось поправлять шляпу.

Шляпа принцессы Елизаветы была того же цвета, что и платье и хорошо держалась на голове. Также образ принцесса дополнила цветочными серьгами-висюльками из шкатулки драгоценностей ее матери, клатчем и перчатками, которые держала в руках и была обута в песочные туфли-лодочки на каблуках.

Принцесса Елизавета и принц Эммануэль / © Getty Images

Принцесса Елизавета и принц Эммануэль / © Getty Images

По пути в собор Елизавета шла под руку со своим младшим братом принцем Эммануэлем, который был одет в утренний костюм.

Бельгийская королевская семья / © Getty Images

Бельгийская королевская семья / © Getty Images

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
37
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