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В белом фактурном платье и серьгах матери-королевы: принцесса Елизавета посетила с семьей службу
Наследная принцесса Бельгии Елизавета появилась на праздновании Дня независимости в красивом и элегантном образе.
Сегодня для утреннего мероприятия наследница престола выбрала безупречное белое платье простого кроя и длины миди. Слегка фактурная, плотная ткань предотвратила проблемы, связанные с ветром, которые несколько раз возникали у королевы Матильды, когда ей приходилось поправлять шляпу.
Шляпа принцессы Елизаветы была того же цвета, что и платье и хорошо держалась на голове. Также образ принцесса дополнила цветочными серьгами-висюльками из шкатулки драгоценностей ее матери, клатчем и перчатками, которые держала в руках и была обута в песочные туфли-лодочки на каблуках.
По пути в собор Елизавета шла под руку со своим младшим братом принцем Эммануэлем, который был одет в утренний костюм.