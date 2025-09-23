- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 87
- Время на прочтение
- 1 мин
В белом гипюровом платье и туфлях-лодочках: королева Матильда приехала в Нью-Йорк
Королева Бельгии сейчас находится с визитом в Соединенных Штатах.
На фото королева Матильда позирует с Томом Флетчером, заместителем Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатором чрезвычайной помощи, в резиденции постоянного представителя Бельгии во время 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.
Ее Величество прибыла на встречу в белом платье из хлопкового гипюра Natan Couture c вязанным крючком узором, подобрав к наряду бежевую сумку Dior на короткой ручке и светлые замшевые туфли-лодочки на каблуках. Королевский образ дополняло несколько золотых браслетов и часы на запястье, крупные золотые серьги с россыпью бриллиантов, а также ее фирменная укладка и легкий макияж на лице.
Тем временем в США сейчас находится и королева Максима со своей старшей дочерью принцессой Амалией. Они в деловых образах посетили Международную финансовую корпорацию в Вашингтоне.