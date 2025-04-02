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В белом худи и джинсах: Меган Маркл показала, как готовит на кухне
Меган Маркл продолжает делиться фото и видео на своей личной странице в Instagram.
Недавно герцогиня Сассекская официально запустила свой бренд As Ever и поделилась в честь этого еще одним забавным видео, на котором показала, как готовит на кухне.
«От начала и до финиша. Какое это было происшествие. Еще один сон! @aseverofficial», — написала Меган в подписи под роликом.
Одета герцогиня была в белое худи и синие узкие джинсы. Не самый удобный лук для кухни, но Меган хочет выглядеть красиво и не носит фартуки.
Также жена принца Гарри опубликовала фото со своей командой и поблагодарила их за работу.
«Перед нашим запуском @aseverofficial я не могу уснуть, не поблагодарив ребят, которые были со мной в каждом творческом начинании более десяти лет.
Мы знаем, что я люблю свою женскую команду, но эти парни были частью моей команды, кажется, целую вечность. @jakerosenberg @danielmartin @madebyarticle
Вы поддерживали и верили в мое творческое видение со времен The Tig, и вот мы все эти годы творим магию по-другому.
Спасибо вам за то, что вы были лучшими партнерами в горе и радости.
Мое сердце переполнено.
Команда мечты.
Как всегда 💫», — написала Меган.
Напомним, недавно мы показывали, как Меган почтила вниманием британский праздник, хотя уже пять лет не живет в стране.