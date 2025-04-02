В белом худи и джинсах: Меган Маркл показала, как готовит на кухне

Меган Маркл / © Associated Press

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Недавно герцогиня Сассекская официально запустила свой бренд As Ever и поделилась в честь этого еще одним забавным видео, на котором показала, как готовит на кухне.

«От начала и до финиша. Какое это было происшествие. Еще один сон! @aseverofficial», — написала Меган в подписи под роликом.

Одета герцогиня была в белое худи и синие узкие джинсы. Не самый удобный лук для кухни, но Меган хочет выглядеть красиво и не носит фартуки.

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Также жена принца Гарри опубликовала фото со своей командой и поблагодарила их за работу.

Меган Маркл и ее команда / © Instagram Меган Маркл

«Перед нашим запуском @aseverofficial я не могу уснуть, не поблагодарив ребят, которые были со мной в каждом творческом начинании более десяти лет.

Мы знаем, что я люблю свою женскую команду, но эти парни были частью моей команды, кажется, целую вечность. @jakerosenberg @danielmartin @madebyarticle

Вы поддерживали и верили в мое творческое видение со времен The Tig, и вот мы все эти годы творим магию по-другому.

Меган Маркл и ее команда / © Instagram Меган Маркл

Спасибо вам за то, что вы были лучшими партнерами в горе и радости.

Мое сердце переполнено.

Команда мечты.

Как всегда 💫», — написала Меган.

Напомним, недавно мы показывали, как Меган почтила вниманием британский праздник, хотя уже пять лет не живет в стране.