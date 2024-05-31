В белом и слегка помятом костюме: королева Летиция приехала на ярмарку

83-я выставка открылась под девизом "Спорт освещает ярмарку". Будучи любительницей литературы, королева Летиция не хотела пропустить столь важное мероприятие и оказалась в центре всеобщего внимания, приехав на него.

Похоже, королева Летиция не собирается отказываться от полюбившихся ей брючных костюмов в пользу летних платьев. На мероприятие она приехала в белом льняном костюме, штаны которого немного помялись, и в изумрудном топе с кружевной отделкой. И завершила образ белыми уже полюбившимися кедами от Vivobarefoot, которые носит с тех пор, как сломала фалангу пальца.

Обычно в летнее время года королева предпочитала всегда носить эспадрильи, но не известно, сможет ли она делать это в ближайшие месяцы, учитывая травму. У Летиции был ее фирменный макияж и несколько миниатюрных золотых серег в ушах, в том числе и серьги с изумрудами.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Своим появлением на ярмарке супруга короля Филиппа VI подтвердила свою приверженность литературе. Как бывшая журналистка, Летиция всегда подчеркивала, насколько важна для нее эта сфера жизни.

Напомним, вчера Летиция и Филипп посетили Галерею королевских коллекций в Мадриде, где Ее Величество появилась в голубом льняном костюме, которые носила с этими же кедами.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

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